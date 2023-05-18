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Российский союз туриндустрии: В Крыму рухнули цены на проживание

Общество
Российский союз туриндустрии: В Крыму рухнули цены на проживание

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает, что многие отели Крыма снизили цены на треть в сравнении с прошлым годом, чтобы привлечь туристов. Об этом рассказало издание «Известия».

Даже востребованные объекты, такие как отель «Мрия», снизили цены на 20-30%, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Однако, глава регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский сообщил, что объекты размещения в регионе сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и праздники, в основном выбирая объекты в Большой Ялте.

В других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытки. Зелинский также отметил, что загрузка отелей и санаториев в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, и предзаказы на номера варьируются от 5% до 30%, но это неоплаченные путевки, которые можно отменить в любой момент.

Ранее СМИ сообщили, что власти Крыма получат 2,7 млрд рублей на развитие туризма. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда.
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