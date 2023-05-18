Российский союз туриндустрии: В Крыму рухнули цены на проживание

В других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытки. Зелинский также отметил, что загрузка отелей и санаториев в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, и предзаказы на номера варьируются от 5% до 30%, но это неоплаченные путевки, которые можно отменить в любой момент.