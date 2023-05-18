В Госдуме предложили запретить польским фурам транзит через Россию

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что необходимо принять поправки, которые запретят польским дальнобойщикам совершать транзит через территорию России.
Как сообщают «Известия», депутат настаивает на том, что принимать решение надо в срочном порядке.
«Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», - заявил Москвичев.
Также, он предложил повысить цены на топливо для фур и грузовиков из Польши в 2 раза. Проект инициативы уже обсуждался с представителями министерства транспорта и МИДа РФ.
Принять такие кардинальные меры депутат хочет в качестве ответных санкций Польше, из-за захвата школы при российском посольстве.
Ранее стало известно о предполагаемом вторжении Литвы и Польши на территорию Белоруссии.