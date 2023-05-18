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В Госдуме предложили запретить польским фурам транзит через Россию

Политика
В Госдуме предложили запретить польским фурам транзит через Россию

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что необходимо принять поправки, которые запретят польским дальнобойщикам совершать транзит через территорию России.

Как сообщают «Известия», депутат настаивает на том, что принимать решение надо в срочном порядке.

«Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», - заявил Москвичев.

Также, он предложил повысить цены на топливо для фур и грузовиков из Польши в 2 раза. Проект инициативы уже обсуждался с представителями министерства транспорта и МИДа РФ.

Принять такие кардинальные меры депутат хочет в качестве ответных санкций Польше, из-за захвата школы при российском посольстве.

Ранее стало известно о предполагаемом вторжении Литвы и Польши на территорию Белоруссии.
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