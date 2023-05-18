Юморист Ефим Шифрин получил последнее обращение от отца через 30 лет после смерти

Российский и израильский писатель Залман Шифрин написал последнее обращение к сыну на желтом банковском листе уже будучи в больнице. Отец юмориста в письме сообщил, что его душа и душа Ефима «вместе», он попросил прощения у сына, сказал, что «так сложилась жизнь».