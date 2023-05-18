Юморист Ефим Шифрин получил последнее обращение от отца через 30 лет после смерти

Российский актер Ефим Шифрин рассказал, что лишь спустя 30 лет получил прощальное письмо от своего отца. Об этом пишет сайт «Дни.ру».
Российский и израильский писатель Залман Шифрин написал последнее обращение к сыну на желтом банковском листе уже будучи в больнице. Отец юмориста в письме сообщил, что его душа и душа Ефима «вместе», он попросил прощения у сына, сказал, что «так сложилась жизнь».
Шифрин-старший признался в послании, что «слишком мало» внимания уделял сыну и в конце текста вновь просил простить его.
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