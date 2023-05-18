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Каждый двадцатый человек в Черногории оказался украинским беженцем

Политика
Каждый двадцатый человек в Черногории оказался украинским беженцем

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что его страна стала лидером по приему беженцев с Украины.

Как сообщает сайт издания РБК, украинские беженцы на данный момент составляют 5% населения Черногории. Отдельно премьер заметил, что при этом на территории страны проживает и некоторое число граждан России, но конфликтов на национальной и политической почве не происходит.

«Все чувствуют себя безопасно и комфортно», - заявил Абазович.

Такой прием мигрантов и мягкое отношение к ним связаны с тем, что Черногория с 2010 года ведет активную работу по соответствию необходимым требованиям, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС.

Ранее американский дипломат призвал Черногорию начать вести информационную борьбу с Россией.
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