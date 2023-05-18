Врач Шевчук предупредила о росте аутоиммунных заболеваний у детей с риском остановки сердца

Педиатр и аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук, работающая в Видновской РКБ, отмечает увеличение количества случаев аутоиммунных заболеваний у детей. Об этом сообщает издание KP.RU.
Она считает, что это может быть связано с пандемией коронавируса, но точных данных пока нет. Наиболее часто наблюдаются аутоиммунные заболевания, которые затрагивают опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Симптомы могут включать судороги и гипокальциемию, что может привести к остановке сердца. Несмотря на то, что связь между этими заболеваниями и COVID-19 не подтверждена, специалист отмечает увеличение числа случаев ревматоидного артрита, спондилоартрита, миокардита и других заболеваний, а также нарушения функции щитовидной железы.
Ранее дерматолог Яна Ильина дала советы по уходу за кожей. Она рекомендует отказаться от вредных привычек и как можно реже находиться на солнце.