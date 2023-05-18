Предполагалось, что после конфликта России и Украины Европа и США смогут сплотиться и наладить свои связи, так как сейчас они сотрудничают ради помощи Киеву. Однако никто не предполагал, что Штаты и их союзники будут так по-разному ощущать последствия спонсирования Украины. Пока США отправляют Киеву оружие и спонсируют его деньгами, не чувствуя каких-либо негативных событий, следующих за теми или иными решениями, европейские страны «страдают от боли войны», информирует Global Times.