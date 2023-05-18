ВС РФ получат сотню мощнейших противотанковых дронов

Восемь человек были обучены использованию этих беспилотников и обеспечены соответствующим оборудованием, а бригада народной милиции ДНР, принимающая участие в СВО, получила эти дроны от ЦКБР. Кузякин также отметил, что личный состав проходил обучение на базе центра.