ВС РФ получат сотню мощнейших противотанковых дронов

Центр комплексных беспилотных решений обеспечил российские войска сотней боевых FPV БПЛА. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на гендиректора центра Дмитрия Кузякина.
Он сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) было размещено 100 FPV-дронов, предназначенных для боевых действий. Они будут осуществлять сброс мин, поражать тяжелую технику и вести разведку территории.
Восемь человек были обучены использованию этих беспилотников и обеспечены соответствующим оборудованием, а бригада народной милиции ДНР, принимающая участие в СВО, получила эти дроны от ЦКБР. Кузякин также отметил, что личный состав проходил обучение на базе центра.
Ранее СМИ сообщили, что Россия за 2018-2022 годы продала БПЛА на сумму 600 миллионов рублей. Основным покупателем аппаратов стал Судан.