Politico: Пентагон согласился на передачу истребителей F-16 Украине

На данный момент Вашингтон все еще обсуждает детали и различного рода аспекты передачи истребителей F-16 со стороны третьих стран для Украины. Этот вопрос еще не решен, но обсуждается. Однако уже сейчас Пентагон может сказать, что готов предоставить Киеву американские самолеты по запросу, так как конкретных возражений для этого в Минобороны нет, приводит слова анонимного представителя ведомства Politico.