Politico: Пентагон согласился на передачу истребителей F-16 Украине

Американское издание Politico рассказало об отношении министерства обороны США к идее передать Киеву истребители F-16.
На данный момент Вашингтон все еще обсуждает детали и различного рода аспекты передачи истребителей F-16 со стороны третьих стран для Украины. Этот вопрос еще не решен, но обсуждается. Однако уже сейчас Пентагон может сказать, что готов предоставить Киеву американские самолеты по запросу, так как конкретных возражений для этого в Минобороны нет, приводит слова анонимного представителя ведомства Politico.
Ранее сообщалось, что Белый дом сейчас не готов говорить о возможной передаче истребителей F-16 Украине. Новые обсуждения этой темы не привели к каким-либо результатам, несмотря на то, что демократическая партия США продолжает оказывать давление на своего руководителя и президента страны Джо Байдена касательно вопроса скорейшей отправки вооружения Киеву.