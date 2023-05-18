Адмирал Бен Ки: ВМС Великобритании опасаются российских подводных лодок

Глава британских ВМС адмирал Бен Ки заявил, что без увеличения финансирования, Великобритания может проиграть «гонку» подводных лодок с Россией.
Как сообщает сайт издания РБК, связано это с тем, что российские подлодки стали технически превосходнее британских.
«Это недешево, но я не хотел бы занять второе место в будущем сражении подлодок», - заявил Ки.
Также, англо-саксонскую сторону сильно тревожит в подлодках их скрытность, отслеживающаяся даже у экземпляров 80-х годов. Так, наши корабли заработали себе прозвище «Черная дыра», ведь их не видно и не слышно даже при использовании сильнейших радаров и сонаров. Наличие ракет «Калибр» на множестве подводных лодок, тоже сильно смущает британскую сторону.
Ранее стало известно, что российские подлодки представляют критическую угрозу странам НАТО.