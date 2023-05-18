Адмирал Бен Ки: ВМС Великобритании опасаются российских подводных лодок

Также, англо-саксонскую сторону сильно тревожит в подлодках их скрытность, отслеживающаяся даже у экземпляров 80-х годов. Так, наши корабли заработали себе прозвище «Черная дыра», ведь их не видно и не слышно даже при использовании сильнейших радаров и сонаров. Наличие ракет «Калибр» на множестве подводных лодок, тоже сильно смущает британскую сторону.