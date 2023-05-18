Повсеместная воздушная тревога объявлена на Украине

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало данные о срабатывании систем предупреждения на всей территории Украины. Соответствующая информация изложена на интерактивной онлайн-карте.
Исходя из публикуемых данных, воздушная тревога по всей стране объявлялась постепенно – изначально системы оповещения сработали в восточных регионах, затем к ним присоединились области Центральной Украины, теперь же сирены звучат и на западных землях государства.
Системы предупреждения также работают в столице и на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Информация о причинах и обстоятельствах происходящего на данный момент отсутствует.
Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 59 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины за сутки 17 мая. Всего в ходе атак территории Республики ВСУ задействовали 368 единиц различных боеприпасов.