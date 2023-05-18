Аферисты придумали новый хитрый способ обмана россиян

Мошенники заполняют онлайн-анкету на сайте банка, указывая телефон жертвы, и привязывают кредит к телефону третьего лица. Если жертва сообщает коды для формирования заявки и подтверждения номера телефона, мошенники просят назвать еще один код для подписания документов на кредит. По итогу средства попадают на счета аферистов.