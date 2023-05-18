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Аферисты придумали новый хитрый способ обмана россиян

Происшествия
Аферисты придумали новый хитрый способ обмана россиян

Аферисты разработали новую схему мошенничества, которая позволяет обойти законодательные изменения, связанные с блокировкой подозрительных счетов и самозапретом на кредиты. Об этом сообщают «Известия».

Мошенники звонят клиенту банка и говорят, что его заявка на кредит одобрена. Затем приходят SMS с кодами для оформления заявки на займ наличными и для подтверждения телефона. Злоумышленники предлагают назвать коды, чтобы завершить оформление заявки.

Мошенники заполняют онлайн-анкету на сайте банка, указывая телефон жертвы, и привязывают кредит к телефону третьего лица. Если жертва сообщает коды для формирования заявки и подтверждения номера телефона, мошенники просят назвать еще один код для подписания документов на кредит. По итогу средства попадают на счета аферистов.

Ранее ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества в сфере инвестиций. Злоумышленники представляются сотрудниками инвестиционных организаций и похищают деньги доверчивых граждан.
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