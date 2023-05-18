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Новая концепция автотуризма в России появится до 15 июня 2023 года

Общество
Новая концепция автотуризма в России появится до 15 июня 2023 года

На сайте президента России Владимира Путина появился документ, в котором глава государства поручил правительству РФ разработать новую концепцию автодорожного туризма до 15 июня 2023 года.

Так, в качестве пробного проекта предлагается провести маршрут между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Использоваться при этом будут уже построенные федеральные трассы.

Необходимые дополнительные дороги и инфраструктура также будет построена в рамках новой концепции. Ответственным за предстоящую стройку назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию, обеспечивающую комплексную безопасность детей. «Дорожная карта» документа предусматривает ведение работы в этом направлении до 2030 года.
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