Новая концепция автотуризма в России появится до 15 июня 2023 года

На сайте президента России Владимира Путина появился документ, в котором глава государства поручил правительству РФ разработать новую концепцию автодорожного туризма до 15 июня 2023 года.
Так, в качестве пробного проекта предлагается провести маршрут между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Использоваться при этом будут уже построенные федеральные трассы.
Необходимые дополнительные дороги и инфраструктура также будет построена в рамках новой концепции. Ответственным за предстоящую стройку назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию, обеспечивающую комплексную безопасность детей. «Дорожная карта» документа предусматривает ведение работы в этом направлении до 2030 года.