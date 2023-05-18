ВСУ обстреляли территорию ДНР 59 раз за сутки 17 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 59 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки 17 мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (34 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм); горловское (14 обстрелов из артиллерии 152 мм); ясиноватское (восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 и 152 мм); волновахское (три обстрела из РСЗО и артиллерии 152 мм). Всего за истекшие сутки по территории ДНР со стороны ВСУ были выпущены 368 различных снарядов.
Районы девяти населенных пунктов оказались под огнем противника: Горловки, Яковлевки, Ясиноватой, Донецка, Макеевки, Александровки, Еленовки, Благодатного и Владимировки. Сообщается о гибели пяти мирных жителей и 24 пострадавших (в т. ч. ребенок 2009 года рождения) в результате обстрелов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстрелах со стороны ВСУ территории региона 16 мая. Политик назвал действия украинских вооруженных формирований попыткой «вымещения злобы» на мирных жителях.