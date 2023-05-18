ВСУ обстреляли территорию ДНР 59 раз за сутки 17 мая

Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (34 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм); горловское (14 обстрелов из артиллерии 152 мм); ясиноватское (восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 и 152 мм); волновахское (три обстрела из РСЗО и артиллерии 152 мм). Всего за истекшие сутки по территории ДНР со стороны ВСУ были выпущены 368 различных снарядов.