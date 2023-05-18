Инвестор Джим Роджерс: Ужасная рецессия навредит банкам Европы и поставит под угрозу исчезновения

Инвестор Джим Роджерс рассказал о последствиях предстоящей рецессии, которая начнется в США.
По словам Роджерса, сейчас мировая экономика переживает нестабильные времена. Однако катализатором кризисов по всему миру станет не банкротство ряда банков США, а люди, которые будут допускать ошибки и усугублять текущее положение.
Ярким примером этого являются случаи, когда правительство намерено объединяет банки, стоящие на грани банкротства, с сильными корпорациями, в надежде, что таким образом они исправят ситуацию, но от этого становится только хуже.
Поэтому предстоящая рецессия будет «ужасна» и затронет банки США, Японии и стран Европы, приводят слова Роджерса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Роджерс прокомментировал экономику США. По словам эксперта, последняя рецессия в Штатах была в 2008 году, а значит, что текущий 15-летний период без нее стал рекордным для Вашингтона.