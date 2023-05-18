Российские ученые выяснили, как надо правильно утилизировать углекислый газ

Сама система работает на методах машинного обучения и позволяет ученым добиваться высокой точности в предсказании потенциального успеха утилизации. Разработчики проекта планируют и дальше развивать свою наработку улучшая алгоритмы и изучая новые методы предварительной обработки данных.