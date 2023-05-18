Российские ученые выяснили, как надо правильно утилизировать углекислый газ

Ученые из Томского политехнического университета выяснили способ, с помощью которого можно будет без вреда для окружающей среды утилизировать углекислый газ.
Сайт РИА Новости сообщает, что по мнению экспертов, самым экологически чистым можно считать способ захоронения отработанного газа.
«В качестве объектов хранения в первую очередь рассматривают глубокозалегающие водоносные горизонты, а также истощенные месторождения нефти и газа», - заявил разработчик технологии, инженер-исследователь Центра Хериот-Ватт ТПУ Шадфар Давуди.
Сама система работает на методах машинного обучения и позволяет ученым добиваться высокой точности в предсказании потенциального успеха утилизации. Разработчики проекта планируют и дальше развивать свою наработку улучшая алгоритмы и изучая новые методы предварительной обработки данных.
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