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Агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ в Биробиджане

Происшествия
Агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ в Биробиджане

Житель Биробиджана был задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает издание «LIVE DV».

Представители управления Федеральной службы безопасности России по Еврейской автономной области пресекли деятельность жителя Биробиджана, который сотрудничал с СБУ и предоставлял помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Подозреваемый был привлечен к сотрудничеству с представителем украинской спецслужбы на конфиденциальной основе с оплатой за использование информационно-телекоммуникационной среды.

По заданию СБУ, подозреваемый собирал информацию о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО, а также осуществлял поиск исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Полученные данные передавались в СБУ.

Теперь следственным подразделением Управления ФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Следственные действия продолжаются.

Ранее в Крыму было обнаружено укрытие диверсантов на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем. Полиция предполагает, что позиция использовалась для наблюдения за перемещением российских войск.
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