Агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ в Биробиджане

Житель Биробиджана был задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает издание «LIVE DV».
Представители управления Федеральной службы безопасности России по Еврейской автономной области пресекли деятельность жителя Биробиджана, который сотрудничал с СБУ и предоставлял помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый был привлечен к сотрудничеству с представителем украинской спецслужбы на конфиденциальной основе с оплатой за использование информационно-телекоммуникационной среды.
По заданию СБУ, подозреваемый собирал информацию о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО, а также осуществлял поиск исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Полученные данные передавались в СБУ.
Теперь следственным подразделением Управления ФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Следственные действия продолжаются.
Ранее в Крыму было обнаружено укрытие диверсантов на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем. Полиция предполагает, что позиция использовалась для наблюдения за перемещением российских войск.