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Подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН в Москве задержали

Происшествия
Подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН в Москве задержали

Telegram-канал московской прокуратуры сообщил, что полицией был задержан сбежавший с места преступления 18-летний подозреваемый в нападении на сотрудника ФСИН.

Как сообщает ведомство, «беглецу» грозит 317 статья УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) дополнительно к ранее заработанному 14 мая обвинению в нападении с ножом в ходе уличной потасовки.

Инцидент с инспектором произошел 17 мая, когда сотрудник ФСИН пришел исполнять свои обязанности по осуществлению контроля за подозреваемым.

По всей видимости, определенная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста будет заменена на заключение под стражу.

Ранее стало известно, что мужчина ударивший ножом инспектора ФСИН сбежал с места преступления.
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