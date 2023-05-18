Подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН в Москве задержали

Telegram-канал московской прокуратуры сообщил, что полицией был задержан сбежавший с места преступления 18-летний подозреваемый в нападении на сотрудника ФСИН.
Как сообщает ведомство, «беглецу» грозит 317 статья УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) дополнительно к ранее заработанному 14 мая обвинению в нападении с ножом в ходе уличной потасовки.
Инцидент с инспектором произошел 17 мая, когда сотрудник ФСИН пришел исполнять свои обязанности по осуществлению контроля за подозреваемым.
По всей видимости, определенная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста будет заменена на заключение под стражу.
Ранее стало известно, что мужчина ударивший ножом инспектора ФСИН сбежал с места преступления.