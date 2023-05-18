Женщину, которая пыталась похитить сына премьера Армении Пашиняна, госпитализировали

Глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян заявил о госпитализации женщины, задержанной по подозрению в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Адвокат рассказал, что состояние здоровья подозреваемой Гаяне Акопян после «десяти-одиннадцати» часов в несвободе резко ухудшилось – она была доставлена в медицинское учреждение. Десятки ее соратников собрались около здания больницы. Меликян предположил, что она может быть переведена в место содержания задержанных, «если позволит ее здоровье».
Ранее сообщалось о попытке похищения Ашота Пашиняна. Молодому человеку удалось выпрыгнуть из автомобиля похитителей, но затем его сбила следовавшая сзади машина.