Женщину, которая пыталась похитить сына премьера Армении Пашиняна, госпитализировали

Адвокат рассказал, что состояние здоровья подозреваемой Гаяне Акопян после «десяти-одиннадцати» часов в несвободе резко ухудшилось – она была доставлена в медицинское учреждение. Десятки ее соратников собрались около здания больницы. Меликян предположил, что она может быть переведена в место содержания задержанных, «если позволит ее здоровье».