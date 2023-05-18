Россия работает над открытием филиалов российских банков на Кубе

Ранее сообщалось, что в конце апреля текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Кубу в рамках своего турне по Латинской Америке. Он обсудил с представителями правительства укрепление текущих политических и экономических связей Москвы и Гаваны. Также во время турне глава российского МИД посетил Никарагуа, Бразилию и Венесуэлу.