Россия работает над открытием филиалов российских банков на Кубе

Руководитель совета «Россия – Куба» Борис Титов заявил о намерении ряда российских банков начать работу на кубинской территории.
На данный момент три российских банка подали специальные заявки, благодаря которым они смогут открыть свои филиалы на территории этой страны. Соответствующие заявления уже отправлены в Центральный банк Кубы. Этот шаг является одним из первых к налаживанию функционирования работы платежной системы «Мир» на территории государства, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что в конце апреля текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Кубу в рамках своего турне по Латинской Америке. Он обсудил с представителями правительства укрепление текущих политических и экономических связей Москвы и Гаваны. Также во время турне глава российского МИД посетил Никарагуа, Бразилию и Венесуэлу.