После неудачной операции на груди амурчанка может получить крупный штраф вместо извинений

Жительница Шахтерска проиграла суд против Южно-Сахалинской горбольницы, которую она обвиняла в некачественной маммопластике. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Пациентка Альбина заплатила более 300 тысяч рублей за увеличение груди, но импланты начали вылезать наружу. Она оставила отрицательный отзыв о врачах в социальных сетях с прикрепленной фотографией результата, но вместо извинений получила обвинения в клевете.
На судебном заседании медицинские эксперты заявили, что Альбина сама виновата, поскольку ей запретили ездить на машине после операции, но она сразу после выписки отправилась в родной город по грунтовой дороге, проехав 300 км по ямам и ухабам, что привело к разрыву швов.
Суд встал на сторону медицинского учреждения и обязал пациентку удалить свои негативные посты, а также заплатить шесть тысяч рублей государственной пошлины. Тем не менее больница требует от пациентки дополнительно выплатить 180 тысяч рублей за судебные издержки.
Ранее СМИ сообщили, что 22-летний канадский актер Сент фон Колуччи погиб после 12 пластических операций. У него развилась инфекция после вживления импланта.