После неудачной операции на груди амурчанка может получить крупный штраф вместо извинений

На судебном заседании медицинские эксперты заявили, что Альбина сама виновата, поскольку ей запретили ездить на машине после операции, но она сразу после выписки отправилась в родной город по грунтовой дороге, проехав 300 км по ямам и ухабам, что привело к разрыву швов.