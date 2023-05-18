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После неудачной операции на груди амурчанка может получить крупный штраф вместо извинений

Общество
После неудачной операции на груди амурчанка может получить крупный штраф вместо извинений

Жительница Шахтерска проиграла суд против Южно-Сахалинской горбольницы, которую она обвиняла в некачественной маммопластике. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пациентка Альбина заплатила более 300 тысяч рублей за увеличение груди, но импланты начали вылезать наружу. Она оставила отрицательный отзыв о врачах в социальных сетях с прикрепленной фотографией результата, но вместо извинений получила обвинения в клевете.

На судебном заседании медицинские эксперты заявили, что Альбина сама виновата, поскольку ей запретили ездить на машине после операции, но она сразу после выписки отправилась в родной город по грунтовой дороге, проехав 300 км по ямам и ухабам, что привело к разрыву швов.

Суд встал на сторону медицинского учреждения и обязал пациентку удалить свои негативные посты, а также заплатить шесть тысяч рублей государственной пошлины. Тем не менее больница требует от пациентки дополнительно выплатить 180 тысяч рублей за судебные издержки.

Ранее СМИ сообщили, что 22-летний канадский актер Сент фон Колуччи погиб после 12 пластических операций. У него развилась инфекция после вживления импланта.
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