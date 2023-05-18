В Америке поочередно продолжают запрещать использование TikTok

В американском штате Монтана, губернатор Грег Джанфорте утвердил закон о запрете использования на территории образования социальной сети TikTok.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, такое решение было принято из-за того, что сервис принадлежит «иностранным противникам».
«Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая», - заявил губернатор.
Джанфорте также указал, что любые приложения, передающие личные данные заграничным конкурентам должны быть закрыты и заблокированы на территории Монтаны.
Ранее Федеральный Комиссар США по связи Брендан Карр призвал правительство запретить использование приложения на территории страны. Оно, по его мнению, угрожает психическому здоровью подростков и национальной безопасности.