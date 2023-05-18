Стало известно, сколько придется потратить на перелет из России в Грузию в 2023 году

Национальный авиаперевозчик Грузии начнет продажу билетов из Москвы в Грузию и обратно с 20 мая. Издание MK.RU рассказало во сколько обойдется билет в Тбилиси.
Полеты запланированы на ежедневной основе, а цены на билеты туда-обратно на первую неделю начинаются от 582 евро (около 51 тыс. рублей). Их обещают снизить в июне, когда процесс восстановления перевозок наберет обороты. Российский указ четырехлетней давности, ограничивающий полеты в Грузию отечественных авиакомпаний, также был отменен. Однако, грузинские власти требуют, чтобы полеты между Россией и Грузией осуществлялись только самолетами, не находящимися под международными санкциями.
Такими перевозчиками в России являются три компании, одна из которых уже открыла продажу билетов на рейсы Москва-Тбилиси с 17 мая. Цены на перелет в одну сторону на первый день продаж начинались от 17 тыс. рублей утром и достигали 23-25 тыс. рублей к обеду.
Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал об опасности возобновления авиасообщения с Грузией. Он считает, что благодаря этому решению украинские диверсанты могут проникнуть в Россию.