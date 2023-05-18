Воздушная тревога работает в восьми регионах Украины: в Кировоградской области звучат взрывы

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало актуальную информацию о работе систем оповещения на территории страны. Данные об объявлении воздушной тревоги представлены на интерактивной онлайн-карте.
Системы предупреждения на 03:00 18 мая работают в восьми регионах Украины – в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики. Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах на территории Кировоградской области.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о гибели пяти мирных жителей Республики в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 17 мая. Также вследствие атаки пострадали 23 человека.