Воздушная тревога работает в восьми регионах Украины: в Кировоградской области звучат взрывы

Системы предупреждения на 03:00 18 мая работают в восьми регионах Украины – в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики. Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах на территории Кировоградской области.