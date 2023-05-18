Экс-госсекретарь США Киссинджер сравнил Путина с персонажами Достоевского из-за противоречий

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер рассказал, как и почему стоит воспринимать Владимира Путина в текущей политической ситуации.
На данный момент отношения России и Европы стали крайне нестабильными и неопределенными. Это связано с тем, что Москва воспринимает европейские страны, как своего культурного союзника, с которым стоит выстраивать отношения и развиваться вместе, однако, в то же самое время от этих стран Кремль ощущает постоянную угрозу, от которой необходимо отгородиться, приводит слова Киссинджера издание Economist.
Он отметил, что в таком случае Путина стоит ассоциировать с персонажами романов писателя Федора Достоевского. По словам Киссинджера, российского президента нужно воспринимать со всеми его «противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа».
Ранее сообщалось, что Киссинджер призвал НАТО стать более решительными касательно Украины. По словам экс-госсекретаря, Североатлантический альянс пытается максимально вооружить Киев, но при этом отказывается принимать его в состав военного блока.