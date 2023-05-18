Экс-госсекретарь США Киссинджер сравнил Путина с персонажами Достоевского из-за противоречий

На данный момент отношения России и Европы стали крайне нестабильными и неопределенными. Это связано с тем, что Москва воспринимает европейские страны, как своего культурного союзника, с которым стоит выстраивать отношения и развиваться вместе, однако, в то же самое время от этих стран Кремль ощущает постоянную угрозу, от которой необходимо отгородиться, приводит слова Киссинджера издание Economist.