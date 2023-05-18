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В Приморском крае автомобиль врезался в двух детей, пострадавшие в коме

Происшествия
В Приморском крае автомобиль врезался в двух детей, пострадавшие в коме

Прокуратура Приморского края начала расследование аварии, повлекшей за собой серьезные травмы у двух детей. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Инцидент произошел в Лесозаводске на Ленинской улице. 20-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в двух школьников возрастом 13 и 12 лет. Травмы, полученные детьми, оказались крайне серьезными и их пришлось отправить в реанимацию. Оба ребенка оказались в коме.

Местной прокуратурой начата доследственная проверка. Ход ведения дела взят на контроль.

Ранее полицейская машина в Санкт-Петербурге в ходе погони за нарушителем застряла на ограждении.
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