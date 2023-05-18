В Приморском крае автомобиль врезался в двух детей, пострадавшие в коме

Инцидент произошел в Лесозаводске на Ленинской улице. 20-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в двух школьников возрастом 13 и 12 лет. Травмы, полученные детьми, оказались крайне серьезными и их пришлось отправить в реанимацию. Оба ребенка оказались в коме.