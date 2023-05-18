Советский танк Т-72 движется по территории США

Отставной техник-электронщик военно-морского флота США Дэйв Троян был шокирован, когда заехал на заправку и увидел прямо перед собой танк Т-72. Издание The Drive рассказало о том, как машина оказалась там.
Троян сказал, что водитель танковоза отвлекся и он обошел танк, делая снимки. Именно тогда он заметил этикетку на левом переднем крыле танка. На ней было указано, что танк перевозился из Национального автомобильного испытательного центра (NATC) на Абердинский испытательный полигон.
Издание предположило, что на фотографиях был запечатлен специальный прототип Т-72, построенный чешской компанией под названием Excalibur Army. Отмечается, что эта компания выиграла контракт на модернизацию 90 танков Т-72 для Украины. Авторы материала предположили, что если это действительно модифицированный Чехией танк, то на полигоне он будет дополнительно протестирован, а его вооружение и компоненты осмотрены и исследованы.
Ранее на автостоянке в штате Луизиана был замечен российский танк Т-90. В Пентагоне сообщили, что машина также направлялась на полигон в Абердине.