Советский танк Т-72 движется по территории США

Издание предположило, что на фотографиях был запечатлен специальный прототип Т-72, построенный чешской компанией под названием Excalibur Army. Отмечается, что эта компания выиграла контракт на модернизацию 90 танков Т-72 для Украины. Авторы материала предположили, что если это действительно модифицированный Чехией танк, то на полигоне он будет дополнительно протестирован, а его вооружение и компоненты осмотрены и исследованы.