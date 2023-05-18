Дети актера Павла Прилучного помогают растить его общего с актрисой Зепюр Брутян сына

Актриса Зепюр Брутян рассказала об отношении детей актера Павла Прилучного к новорожденному общему сыну. Девушка стала мамой впервые в апреле 2023 года. Об этом пишет 5-tv.ru.
Дети Прилучного довольно часто бывают дома у супругов. Мия и Тимофей радостно относятся к возможности понянчить своего маленького брата. Брутян ценит их поддержку – она отметила, что старшие дети поддерживают и помогают ей растить новорожденного Микаэля.
Ранее сообщалось о конфликте между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. Звезды рассорились из-за провалившихся съемок шоу. Чеботина не явилась на мероприятие, что стало причиной жесткой критики в ее сторону со стороны Галич. Исполнительница назвала жалобы певицы «публичной травлей».