Дети актера Павла Прилучного помогают растить его общего с актрисой Зепюр Брутян сына

Дети Прилучного довольно часто бывают дома у супругов. Мия и Тимофей радостно относятся к возможности понянчить своего маленького брата. Брутян ценит их поддержку – она отметила, что старшие дети поддерживают и помогают ей растить новорожденного Микаэля.