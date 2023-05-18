Хабаровского строительного подрядчика оштрафовали на 132 млн рублей за «сгоревшие сроки»

Инициатива прокурора поступила из-за того, что компания ООО «Стройиндустрия» не успела в срок сдать в эксплуатацию здание детского сада в Привокзальном районе. Сообщается, что выполнение контракта было намечено на 10 ноября 2022 года, но объект не был готов к запланированной дате. Оставшиеся и неисполненные строительные обязательства прокуратура оценила в сумму, превышающую 265 млн рублей.