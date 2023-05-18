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South China Morning Post: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Брюссель с внеплановым визитом

Политика
South China Morning Post: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Брюссель с внеплановым визитом

Китайское издание South China Morning Post рассказало о предстоящем турне специального представителя Пекина в Евразии Ли Хуэя.

В ближайшее время Хуэй посетит ряд стран в рамках своего турне, которое направлено на урегулирование конфликта Москвы и Киева. На данный момент представитель находится на Украине. Затем он отправится в Польшу 18 мая, где пробудет до 21 мая. Однако стало известно, что прежде, чем полететь в Россию, Хуэй посетит Брюссель, где встретиться с управляющим директором Европейской внешнеполитической службы по странам Азии Гуннаром Вигандом.

Ранее сообщалось, что Хуэй посетит Украину, Германию, Польшу, Францию и Россию для того, чтобы обсудить возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как отмечает министерство иностранных дел Китая, этот визит наглядно демонстрирует отношение Пекина к продолжению вооруженного конфликта и приверженности к инициативе мирных переговоров.
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