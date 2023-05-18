South China Morning Post: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Брюссель с внеплановым визитом

В ближайшее время Хуэй посетит ряд стран в рамках своего турне, которое направлено на урегулирование конфликта Москвы и Киева. На данный момент представитель находится на Украине. Затем он отправится в Польшу 18 мая, где пробудет до 21 мая. Однако стало известно, что прежде, чем полететь в Россию, Хуэй посетит Брюссель, где встретиться с управляющим директором Европейской внешнеполитической службы по странам Азии Гуннаром Вигандом.