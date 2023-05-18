Певица Люся Чеботина назвала критику Иды Галич в свой адрес «публичной травлей»

Слова Галич сильно задели исполнительницу, ведь та обрушилась с жесткой критикой в ее адрес. Чеботина заявила, что жалобы со стороны блогера являются «публичной травлей». Ида, в свою очередь, сообщила, что не считает свои слова таковыми, поскольку они были высказаны в ее личном аккаунте на странице в социальных сетях.