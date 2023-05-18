Певица Люся Чеботина назвала критику Иды Галич в свой адрес «публичной травлей»

Блогер Ида Галич и певица Люся Чеботина вступили в словесный онлайн-конфликт после провала съемок одного из шоу. Причиной обид друг на друга между «приятельницами» стало отсутствие Чеботиной на съемках. Об этом пишет Starhit.ru.
Слова Галич сильно задели исполнительницу, ведь та обрушилась с жесткой критикой в ее адрес. Чеботина заявила, что жалобы со стороны блогера являются «публичной травлей». Ида, в свою очередь, сообщила, что не считает свои слова таковыми, поскольку они были высказаны в ее личном аккаунте на странице в социальных сетях.
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