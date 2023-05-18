Турция вызывает посла Германии после задержания журналистов

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре, чтобы осудить задержание двух журналистов проправительственной турецкой газеты. Об этом сообщает издание The National News.
Полиция провела обыск в частных квартирах двух журналистов, 46 и 51 лет, в городе Мерфельден-Вальдорф на западе страны. Их заподозрили в «опасном распространении личных данных», сообщила прокуратура Дармштадта.
Электронные носители информации и другие устройства были конфискованы. Полиция задержала двух мужчин, но позже отпустила их. «Посол Германии в Турции [Юрген Шульц] был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Турции для беседы», — сообщил источник в МИД Германии.
Ранее СМИ сообщили, что Мосгорсуд оставил под стражей американского журналиста Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже.