Турция вызывает посла Германии после задержания журналистов

Электронные носители информации и другие устройства были конфискованы. Полиция задержала двух мужчин, но позже отпустила их. «Посол Германии в Турции [Юрген Шульц] был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Турции для беседы», — сообщил источник в МИД Германии.