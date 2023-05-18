Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гран-при Формулы-1 в Италии отменили из-за сильнейшего наводнения

Спорт
Гран-при Формулы-1 в Италии отменили из-за сильнейшего наводнения

Издание The Washington Post сообщает, что из-за сильного наводнения в итальянском регионе Эмилия-Ромалнья, в городе Имола отменено проведение гран-при Формулы-1.

«Решение было принято, потому что невозможно безопасно провести мероприятие», - заявляет пресс-центр Формулы-1

При этом, представители чемпионата отмечают храбрость и качество работы местных аварийных служб, спасающих нуждающихся.

За последнюю неделю более 50 тыс. человек остались без электричества, а 100 тыс. без телефонной связи. Сообщается о 37 затопленных муниципалитетах и 250 оползнях на территории региона.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в Италии погибло уже восемь человек.
формула-1 италия наводнение
Военкоры ФАН