Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по проверке противоправных действий в отношении ребенка-инвалида в Коми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Республике Коми предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней.
Подросток, являющийся 11-летним учащимся одной из школ в Коми совершил противоправные деяния в отношении 12-летней одноклассницы-инвалида. Момент осуществления действий был запечатлен ученицей того же класса.
Следователи провели проверку по данному факту. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было решено отказать в связи с недостижением учеником возраста уголовной ответственности, – пишет Telegram-канал «Следком».
Ранее сообщалось, что в дом подозреваемого в изнасиловании четырехлетнего ребенка мужчины закинули гранату и начали стрельбу. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют, поскольку предполагаемый насильник на данный момент находится в следственном изоляторе.