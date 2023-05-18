Кардиолог Нино Соселия рассказала о главном заблуждении при гипертонии

Врач подчеркнула, что хорошее самочувствие не гарантирует отсутствия гипертонии. Она также отметила, что важно продолжать контролировать гипертонию всю жизнь, несмотря на то, что при нормализации артериального давления иногда возникает желание прекратить прием лекарств. При этом важно следить за питанием, и ограничивать потребление соли до 4-5 граммов в день.