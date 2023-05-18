Кардиолог Нино Соселия рассказала о главном заблуждении при гипертонии

Врач-кардиолог Нино Соселия, опровергла распространенные заблуждения о гипертонии и дала советы по профилактике заболевания. Рекомендации специалиста опубликовало издание «Известия».
Соселия опровергла миф о том, что гипертония поражает только пожилых людей. Это заболевание может возникнуть даже у детей. Единственным способом узнать, есть ли у человека повышенное артериальное давление, является его измерение.
Врач подчеркнула, что хорошее самочувствие не гарантирует отсутствия гипертонии. Она также отметила, что важно продолжать контролировать гипертонию всю жизнь, несмотря на то, что при нормализации артериального давления иногда возникает желание прекратить прием лекарств. При этом важно следить за питанием, и ограничивать потребление соли до 4-5 граммов в день.
Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала, что гипертония может стать причиной потери зрения. Дело в том, что высокое давление повреждает глазные сосуды.