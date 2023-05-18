Эксперты рассказали о необходимых продуктах для яркого оргазма

Диетолог Полина Кокс рассказала о продуктах, которое положительно влияют на женский оргазм и увеличение кровотока в тазовой области.
По словам специалиста, оксид азота в организме женщины влияет на кровоток, а соответственно, на приток крови. Таким образом именно оксид азота влияет на то, насколько сильно женщина может возбудиться и каким будет ее оргазм. В связи с этим, для усиления эмоций стоит регулярно употреблять в пищу чеснок, свеклу, капусту и темный шоколад, приводит слова Кокс HuffPost.
Ранее сообщалось, что сексолог Екатерина Юшкевич призвала женщин не симулировать оргазм во время секса с партнером. Она заявила, что симуляция оргазма, как правило, приводит к тому, что у женщины накапливается неудовлетворенность в связи с чем она рано или поздно может превратиться в неудовлетворенность своим партнером и разрушение отношений.