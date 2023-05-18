Ученые придумали диету, которая позволяет помолодеть на 11 лет за 56 дней

Сайт ctnews поделился научным исследованием из журнала Aging, в котором рассказывается о диете, позволяющей сбросить до 11,1 килограмма всего за восемь недель.
Так, ученые утверждают, что биологический возраст шести 58-летних участниц эксперимента медианно уменьшился на 4,6 лет, а лучший результат показал целых 11,1 лет.
Результаты испытания рассчитывали с помощью эпигенетических часов, которые определяют на ДНК метки, регулирующие процессы старения. Сообщается, что после диеты необходимые гены работали практически как у молодых людей.
Диета состояла в основном из фруктов, яиц, печени и специй, которые и стимулировали процесс омоложения.
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