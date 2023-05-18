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Ученые придумали диету, которая позволяет помолодеть на 11 лет за 56 дней

Общество
Ученые придумали диету, которая позволяет помолодеть на 11 лет за 56 дней

Сайт ctnews поделился научным исследованием из журнала Aging, в котором рассказывается о диете, позволяющей сбросить до 11,1 килограмма всего за восемь недель.

Так, ученые утверждают, что биологический возраст шести 58-летних участниц эксперимента медианно уменьшился на 4,6 лет, а лучший результат показал целых 11,1 лет.

Результаты испытания рассчитывали с помощью эпигенетических часов, которые определяют на ДНК метки, регулирующие процессы старения. Сообщается, что после диеты необходимые гены работали практически как у молодых людей.

Диета состояла в основном из фруктов, яиц, печени и специй, которые и стимулировали процесс омоложения.

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