Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил снова представить доклад по делу о смерти девушки в больнице на Урале

Родственники умершей женщины в Нижнем Тагиле считают, что она скончалась в связи с тем, что сотрудники медицинской организации не оказали ей должной помощи. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела с целью выявления точной причины ухода девушки из жизни, – пишет Telegram-канал «Следком».