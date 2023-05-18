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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил снова представить доклад по делу о смерти девушки в больнице на Урале

Происшествия
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил снова представить доклад по делу о смерти девушки в больнице на Урале

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области представить повторный доклад о ходе расследования дела по факту смерти женщины в медучреждении.

Родственники умершей женщины в Нижнем Тагиле считают, что она скончалась в связи с тем, что сотрудники медицинской организации не оказали ей должной помощи. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела с целью выявления точной причины ухода девушки из жизни, – пишет Telegram-канал «Следком».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту продажи младенца на севере Москвы. Накануне полицейские задержали трех женщин 1977-1993 годов рождения.
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