Иммунолог Крючков рассказал о главной опасности клещей в 2023 году

Более тридцати заболеваний, включая болезнь Лайма и клещевой энцефалит, могут быть переданы клещами. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в интервью для URA.RU.
Кроме того, клещи могут переносить сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы и бактериальные инфекции. Врач отметил, что несмотря на то, что клещи способны «наградить» и чумой, это очень редкое явление. Дело в том, что для ее передачи клещам требуется основной источник инфекции, а именно грызуны. Главными переносчиками чумы являются блохи. Поэтому, по мнению Крючкова, вероятность заражения от клещей этим заболеванием, крайне мала.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил почему нельзя просто выдергивать клеща в случае укуса и как правильно избавиться от паразита. Дело в том, что если просто вырвать насекомое, его хоботок останется на коже. Клеща нужно смазать любым жиром и он отцепится сам.