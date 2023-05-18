Иммунолог Крючков рассказал о главной опасности клещей в 2023 году

Кроме того, клещи могут переносить сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы и бактериальные инфекции. Врач отметил, что несмотря на то, что клещи способны «наградить» и чумой, это очень редкое явление. Дело в том, что для ее передачи клещам требуется основной источник инфекции, а именно грызуны. Главными переносчиками чумы являются блохи. Поэтому, по мнению Крючкова, вероятность заражения от клещей этим заболеванием, крайне мала.