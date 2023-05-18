Приближающаяся в США засуха заставит Штаты пойти на «сделку с совестью»

Администрация также гарантирует обеспечить сохранность водохранилищ, обеспечивающих питьевой водой и электроэнергией десятки миллионов людей. План по сокращению потребления воды все также стоит на повестке дня, так что можно считать, что проблема была лишь отложена на неопределенный, но явно короткий срок.