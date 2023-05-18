Приближающаяся в США засуха заставит Штаты пойти на «сделку с совестью»

Калифорния, Аризона и Невада, исторически испытывающие нехватку воды и спорящие по поводу раздела необходимых норм в водохранилищах, и использования ресурсов реки Колорадо, решили пойти на компромисс. Об этом сообщает сайт издания The Washington Post.
Причиной для решения практически векового конфликта стала приближающаяся в США засуха. В переговорах приняла участие администрация президента США Джо Байдена. Было решено сохранить 13% речной воды во владении штатов в обмен на $1 млрд.
Администрация также гарантирует обеспечить сохранность водохранилищ, обеспечивающих питьевой водой и электроэнергией десятки миллионов людей. План по сокращению потребления воды все также стоит на повестке дня, так что можно считать, что проблема была лишь отложена на неопределенный, но явно короткий срок.
Ранее стало известно, что западным штатам США грозит кризис из-за приближающейся засухи в регионе.