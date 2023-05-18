Итальянский игрок Марко Верратти может нарушить планы «Аль-Хиляль» на нападающего Лионеля Месси

Ранее сообщалось, что арабский клуб намерен подписать Месси во время трансферного окна этого лета и готов предложить аргентинцу ряд выгодных условий. Для увеличения своих шансов на трансфер игрока руководства клуба предложило Месси зарплату в размере 386 млн евро в год. Это является весомым аргументом, так как нынешняя зарплата нападающего в ПСЖ составляет всего 35 млн евро. Также «Аль-Хиляль» намерен подписать Верратти, а также полузащитника Серджи Бускетса и защитника Жорди Альбу только ради того, чтобы у Месси был повод выбрать именно арабский клуб.