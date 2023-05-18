Итальянский игрок Марко Верратти может нарушить планы «Аль-Хиляль» на нападающего Лионеля Месси

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал решение руководства о продаже игрока в другой клуб. Также итальянец высказался об уходе своего друга и нападающего Лионеля Месси, который покинет клуб летом из-за окончания контракта.
Руководство ПСЖ намерено продать Верратти в связи с тем, что уровень игры полузащитника начал падать, что вызвало резонанс у болельщиков, которые начали требовать ухода игрока. По словам Верратти, он крайне огорчен такой реакцией фанатов и не намерен оставаться в команде информирует RMC Sport.
Также на его решение покинуть клуб влияет то, что его друг и коллега по команде Месси летом текущего года собирается перейти либо в «Барселону», либо в «Аль-Хиляль». Итальянец разочарован уходом своего напарника и оставаться в клубе не хочет. Поэтому сейчас он рассматривает переход в какой-нибудь из клубов-лидеров чемпионата Италии, например, «Ювентус» или «Интер», которые сейчас занимают второе и третье место соответственно.
Однако желание Верратти покинуть ПСЖ ради итальянского клуба может нарушить планы «Аль-Хиляля», который уже несколько недель добивается соглашения от Месси ради летнего трансфера, но аргентинец не торопится с ответом. Руководство арабского клуба намерено подписать Верратти для того, чтобы у Месси была еще одна причина выбрать именно «Аль-Хиляль» в качестве своей новой команды.
Переход полузащитника в итальянскую лигу снизит шансы арабского клуба подписать заветного Месси, поэтому не исключено, что в ближайшее время Верратти получит предложение именно от «Аль-Хиляля», а не от «Ювентуса» или «Интера», которые пока что не рассматривали игрока в качестве летнего трансфера.
Ранее сообщалось, что арабский клуб намерен подписать Месси во время трансферного окна этого лета и готов предложить аргентинцу ряд выгодных условий. Для увеличения своих шансов на трансфер игрока руководства клуба предложило Месси зарплату в размере 386 млн евро в год. Это является весомым аргументом, так как нынешняя зарплата нападающего в ПСЖ составляет всего 35 млн евро. Также «Аль-Хиляль» намерен подписать Верратти, а также полузащитника Серджи Бускетса и защитника Жорди Альбу только ради того, чтобы у Месси был повод выбрать именно арабский клуб.