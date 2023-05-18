Блогер Мария Погребняк отправилась в салон красоты во время болезни собственных детей

Накануне у Погребняк была тяжелая бессонная ночь – ее сыновья Артем и Алексей заболели, у старшего выявлен аллергический кашель, а младший простыл. Блогер отправила на утро третьего сына Павла в школу, а сама пошла на массаж лица и в салон красоты. Она старается поддерживать свежесть и бодрость своего внешнего вида и поэтому часто обращается за соответствующими услугами к специалистам.