Блогер Мария Погребняк отправилась в салон красоты во время болезни собственных детей

Блогер Мария Погребняк рассказала подписчикам в социальных сетях о проблемах со здоровьем у своих детей. Тем не менее, забота о своих сыновьях никак не влияет на стремление женщины посещать салоны красоты и эффектно выглядеть. Об этом пишет 5-tv.ru.
Накануне у Погребняк была тяжелая бессонная ночь – ее сыновья Артем и Алексей заболели, у старшего выявлен аллергический кашель, а младший простыл. Блогер отправила на утро третьего сына Павла в школу, а сама пошла на массаж лица и в салон красоты. Она старается поддерживать свежесть и бодрость своего внешнего вида и поэтому часто обращается за соответствующими услугами к специалистам.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о различиях между калорийностью и сытностью продуктов питания. Жирная и нежирная сметана, например, обладают разным количеством калорий, однако имеют одинаковый уровень насыщения.