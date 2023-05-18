В Ингушетии в дом мужчины, подозреваемого в педофилии закинули гранату и устроили стрельбу

Пострадавшая от рук мужчины девочка умерла 16 мая, за ее жизнь долго боролись врачи. В медучреждение она попала после издевательств и избиений со стороны матери, и бабушки. Известно, что родственники не в первый раз наносили травмы девочке, но раньше им все сходило с рук.