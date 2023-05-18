В Ингушетии в дом мужчины, подозреваемого в педофилии закинули гранату и устроили стрельбу

В Ингушетии, в дом мужчины, подозреваемого в изнасиловании 4-летнего ребенка закинули гранату и начали стрельбу.
Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, в дом к подозреваемому ворвались неизвестные люди, закинули гранату и начали пальбу из оружия. В результате происшествия никто не пострадал, ведь мужчина сейчас находится в СИЗО.
Пострадавшая от рук мужчины девочка умерла 16 мая, за ее жизнь долго боролись врачи. В медучреждение она попала после издевательств и избиений со стороны матери, и бабушки. Известно, что родственники не в первый раз наносили травмы девочке, но раньше им все сходило с рук.
Из реанимации ребенок уже не смог вернуться. Сейчас против матери возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда), но в связи со смертью девочки статья может измениться.
Ранее стало известно, что неадекватный мужчина в Калининградской области избил и изнасиловал школьницу.