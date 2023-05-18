Овуляция и бесплодие: Гинеколог Денис Банный развеял популярные мифы о зачатии

Акушер-гинеколог Денис Банный высказался о распространенных мифах о зачатии ребенка. Об этом эксперт рассказал изданию «Газета.ру».
Банный развеял в качестве первого мифа слухи о возможности забеременеть только в период овуляции – врач сообщил, что яйцеклетка, хоть и с меньшими шансами, может быть оплодотворена даже во время менструации. К тому же сперматозоиды способны находиться в маточных трубах до пяти дней.
Второй миф касается «невозможности забеременеть» во время грудного вскармливания. Гормон, стимулирующий выработку молока (пролактин), влияет на созревание яйцеклеток, однако не низводит шанс оплодотворения к нулю.
Многие пары долгое время не могут завести ребенка и пытаются смириться с надуманным бесплодием. Ключевой проблемой в этом случае чаще всего выступает неправильный подход к половым актам. Эксперт отметил, что многие слишком часто занимаются любовью, что не позволяет сперматозоидам выработаться в необходимом количестве, поэтому стоит делать паузы между интимными актами в «два-три» дня, а эксперименты с различными позами никак не влияют на вероятность зачатия. Банный также порекомендовал будущим родителям правильно питаться, заниматься физическими нагрузками и избегать стресса.
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