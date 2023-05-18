Овуляция и бесплодие: Гинеколог Денис Банный развеял популярные мифы о зачатии

Многие пары долгое время не могут завести ребенка и пытаются смириться с надуманным бесплодием. Ключевой проблемой в этом случае чаще всего выступает неправильный подход к половым актам. Эксперт отметил, что многие слишком часто занимаются любовью, что не позволяет сперматозоидам выработаться в необходимом количестве, поэтому стоит делать паузы между интимными актами в «два-три» дня, а эксперименты с различными позами никак не влияют на вероятность зачатия. Банный также порекомендовал будущим родителям правильно питаться, заниматься физическими нагрузками и избегать стресса.