Устроивший теракт в Нью-Йорке Саипов не раскаялся в содеянном и получил восемь пожизненных сроков

Террорист Сайфулла Саипов получил более восьми пожизненных сроков после того, как выступил с часовой тирадой о том, что слезы его жертв бледнеют по сравнению с кровью и со слезами мусульман. Об этом сообщает издание New York Post.
После того как жертвы более двух часов рассказывали об ужасах, которые они пережили, и называли Саипова «пустым местом», «мусором» и «монстром», федеральный судья Манхэттена Вернон Бродерик вынес максимальное наказание в виде восьми пожизненных заключений, за которыми последуют еще 260 лет за решеткой.
Перед этим 35-летний Саипов через переводчика рассказал историю ислама, начиная с его зарождения. Спустя почти час он сказал: «Я был здесь, в суде, во время трехмесячного процесса, и я видел и слышал семьи и друзей жертв».
«Слезы этих семей могут поместиться на один платок, а слезами и кровью мусульман можно заполнить зал суда», — заявил Саипов.
Судья сказал, что поведение Сайфуллы было одним из худших среди тех, что он видел за годы работы.
Ранее СМИ сообщили, что террористы захватили школу в Кыргызстане. Двое силовиков были ранены в ходе перестрелки, один террорист убит.