США заявили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите стран G7, руководителем которого станет Вашингтон.
19-21 мая в Японии состоится заседание стран «Большой семерки». Руководителем саммита в текущем году стал президент США Джо Байден и его делегация. Приоритетной темой заседания станет конфликт России и Украины, поэтому не исключено, что на встрече будет присутствовать и Зеленский. Однако на данный момент неизвестно, как это будет происходить, обсуждение деталей продолжается, заявил Салливан во время брифинга с журналистами в Белом доме.
Ранее сообщалось, что во время саммита G7 будет объявлено о новом, 11-м, пакете антироссийских санкций, который был согласован Евросоюзом. На данный момент деталей и подробностей об этом не разглашали.