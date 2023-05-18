США заявили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

19-21 мая в Японии состоится заседание стран «Большой семерки». Руководителем саммита в текущем году стал президент США Джо Байден и его делегация. Приоритетной темой заседания станет конфликт России и Украины, поэтому не исключено, что на встрече будет присутствовать и Зеленский. Однако на данный момент неизвестно, как это будет происходить, обсуждение деталей продолжается, заявил Салливан во время брифинга с журналистами в Белом доме.