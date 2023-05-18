Тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом по числу матчей в ЛЧ

Тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти стал рекордсменом по числу матчей сыгранных в Лиге чемпионов. Об этом сообщил сайт издания РБК Спорт.
Недавний матч его команды против английского «Манчестер Сити» стал 191-м в карьере тренера. Теперь итальянец обгоняет предыдущего рекордсмена Алекса Фергюсона, управлявшего клубом «Манчестер Юнайтед» и участвовавшего в 190 играх.
Карьера Анчелотти в качестве тренера не ограничивается одним лишь «Реалом». За свою продолжительную спортивную жизнь он успел поруководить «Миланом», «Пармой», «ПСЖ», «Челси» и еще множеством клубов.
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