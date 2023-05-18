США может ввести новые санкции против России и Ирана для предотвращения их сотрудничества

На данный момент Круз и его коллеги по сенату работают над разработкой новых санкций, которые должны предотвратить сотрудничество России и Ирана по различным направлениям, в том числе военном. Если ряд инициатив будет одобрен Белым домом, то уже скоро соответствующие законопроекты вступят в силу, заявил Круз во время выступления в институте Хадсона.