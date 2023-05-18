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США может ввести новые санкции против России и Ирана для предотвращения их сотрудничества

Политика
США может ввести новые санкции против России и Ирана для предотвращения их сотрудничества

Сенатор из США Тед Круз рассказал о том, что Вашингтон должен не допустить сближения России и Ирана.

На данный момент Круз и его коллеги по сенату работают над разработкой новых санкций, которые должны предотвратить сотрудничество России и Ирана по различным направлениям, в том числе военном. Если ряд инициатив будет одобрен Белым домом, то уже скоро соответствующие законопроекты вступят в силу, заявил Круз во время выступления в институте Хадсона.

Ранее сообщалось, что политолог Владимир Соловейчик заявил о настоящей причине обеспокоенности Вашингтона в сближении России и Ирана. По словам эксперта, многие американские политики намеренно раздувают недопустимость союза между Москвой и Тегераном для того, чтобы продемонстрировать дееспособность действующего президента США Джо Байдена в рамках текущей предвыборной гонки.
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