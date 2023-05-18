Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о разнице в сытности и калорийности продуктов

Для того, чтобы есть и при этом набирать вес слишком быстро, нужно понимать, что сытность и калорийность продукта – это разные вещи. Например, есть жирная и менее жирная сметана, сытость от которой при приеме пищи будет одинаковой, однако из-за разного процента жирности она содержит разное количество калорий. То есть при выборе продуктов стоит обращать внимание на то, насколько они сытные и при этом низкокалорийные, чтобы не чувствовать голод дольше и набирать вес меньше.