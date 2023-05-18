Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о разнице в сытности и калорийности продуктов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, на что нужно обратить внимание при питании для того, чтобы не набирать вес.
Для того, чтобы есть и при этом набирать вес слишком быстро, нужно понимать, что сытность и калорийность продукта – это разные вещи. Например, есть жирная и менее жирная сметана, сытость от которой при приеме пищи будет одинаковой, однако из-за разного процента жирности она содержит разное количество калорий. То есть при выборе продуктов стоит обращать внимание на то, насколько они сытные и при этом низкокалорийные, чтобы не чувствовать голод дольше и набирать вес меньше.
В разряд таких низкокалорийных, но сытных продуктов входят каши, овощи, нежирные супы, белая рыба и кисломолочные продукты, которые имеют низкий процент жирности, заявил Гинзбург в своем блоге.
Ранее сообщалось, что диетолог Маргарита Королева заявила о полезных свойствах селедки. По словам эксперта, эта рыба содержит очень много витаминов А, D, Е и большое количество белка, который помогает при формировании гормонов в организме.