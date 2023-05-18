Дерматолог Яна Ильина назвала способы избежать преждевременного старения кожи

Врач-дерматолог Яна Ильина рассказала о способах избежать старения кожи и связанного с ним появления морщин. Эксперт отметила, что причиной изменений самого большого органа человека является снижение способности к регенерации, гомеостазу и другим функциям.
Ильина сообщила о необходимости следить за своим образом жизни и повысить качество косметики для предотвращения преждевременного старения кожи.
Специалист порекомендовала избегать частого попадания ультрафиолета на кожу, составить здоровый рацион питания и отказаться от вредных привычек. Необходимо также наладить режим сна, потреблять больше витаминов и снизить количество поглощаемых сладостей, – пишет 5-tv.ru.
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