Девочка утонула в бассейне отеля, пока мать пила в баре

Мать из США по своей халатности допустила смерть семилетней дочери, поскольку оставила ее одну в бассейне и ушла пить в бар. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным прессы 41-летняя Эрика Баэз в настоящее время содержится под стражей без права внесения залога по обвинению в непредумышленном убийстве. Баэз остановилась в отеле со своим парнем, 5-месячным сыном и дочкой Кэтлин. В тот день ее партнер рано ушел на работу и дети остались на попечении нерадивой матери.
Она попросила персонал отеля открыть крытый бассейн около 15:30. Работники предупредили ее, что спасатель не дежурит и что ей придется остаться со своим ребенком. Но Баэз вместо этого направилась в бар отеля, где она поела и выпила алкогольный коктейль, пока ее дочь играла одна в бассейне в течение 30 минут.
Затем мать пошла проведать девочку и поднялась в гостиничный номер, чтобы посмотреть на младенца, который также был один. После этого она отправилась за вторым коктейлем и снова оставила дочь без присмотра. Спустя более чем 30 минут она вернулась и обнаружила «безжизненно плавающую в бассейне» девочку. Вместо того чтобы сразу прыгнуть в воду, Баэз потратила время на то, чтобы снять обувь и носки и отложить телефон в сторону, сообщили в полиции.
Когда прибыли работники скорой помощи, женщина солгала им, сказав, что оставила девочку всего на пять минут. Медики смогли реанимировать малышку, но у нее произошли необратимые повреждения мозга из-за недостатка кислорода. Более года она прожила на аппаратах искусственного жизнеобеспечения. Маленькая девочка умерла 1 мая после того, как у нее начался сепсис. На суде Эрика Баэз не признала свою вину, следующее заседание состоится 24 мая.
Ранее СМИ сообщили, что суд в Бурятии приговорил к 1,5 годам исправительных работ мать, по халатности которой сгорела 4-месячная девочка. Пока она распивала алкогольные напитки у соседей, замерзшие дети попытались разжечь печь и сожгли дом.