Девочка утонула в бассейне отеля, пока мать пила в баре

Затем мать пошла проведать девочку и поднялась в гостиничный номер, чтобы посмотреть на младенца, который также был один. После этого она отправилась за вторым коктейлем и снова оставила дочь без присмотра. Спустя более чем 30 минут она вернулась и обнаружила «безжизненно плавающую в бассейне» девочку. Вместо того чтобы сразу прыгнуть в воду, Баэз потратила время на то, чтобы снять обувь и носки и отложить телефон в сторону, сообщили в полиции.